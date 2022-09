Chegada da Chama Crioula ao Harmonia abre oficialmente Acampamento Farroupilha

A chegada da Chama Crioula ao Parque Harmonia em Porto Alegre ocorre nesta quarta-feira (7), às 18h. A cerimônia, que terá a presença do prefeito Sebastião Melo, marca a abertura oficial do Acampamento Farroupilha 2022 no ano em que a Capital comemora 250 anos. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

A centelha da pira da Pátria será recolhida às 16h30min no Paço Municipal e conduzida até o palco principal do Acampamento Farroupilha por cerca de 50 cavalarianos e cavalarianas da Lomba do Pinheiro, Morro da Cruz e Belém Novo e convidados pelo Piquete dos 250 anos.

A centelha acenderá a Chama Crioula, dando início aos festejos farroupilhas neste ano, que tem o retorno das atividades presenciais, interrompidas durante a pandemia. No fim de semana passado, cerca de 30 mil pessoas passaram pelo parque

O evento segue até 20 de setembro e é realizado pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa em parceria com a GAM3 Parks, concessionária responsável pela gestão do Parque Harmonia.