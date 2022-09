Rio Grande do Sul tem sol e momentos de maior nebulosidade nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (7), feriado da Independência do Brasil, terá amplas aberturas de sol que deverão alternar com momentos de maior nebulosidade. Na faixa Norte do Estado, em especial na divisa com Santa Catarina, o tempo fica mais fechado e pancadas de chuva poderão ocorrer e até não se afasta a possibilidade de trovoadas. As informações são da Metsul Meteorologia.

O padrão de temperatura nesta quarta-feira (7) fica ameno com as máximas que, em geral, deverão oscilar ao redor de 23ºC a 25°C com até 28°C na fronteira com o Uruguai e no vale do Rio Pardo. Mais próximo da divisa com Santa Catarina a máxima não passa dos 18°C.

Porto Alegre terá bastante umidade com variação de nuvens nesta quarta-feira (7), sobretudo, no turno da manhã. Ao longo da tarde o sol aparece e a temperatura sobe gradativamente. Na quinta-feira (8) a previsão é de um dia ensolarado e mais quente à tarde. Já na sexta-feira (9) uma frente fria provoca chuva e temporais.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 28°C

Mínima: 9°

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 24ºC

Mínima: 15ºC