Nova diretoria do SINEPE/RS toma posse em Porto Alegre

Toma posse, nesta terça-feira (6), a nova diretoria do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (SINEPE/RS), que irá comandar a entidade nos próximos três anos. O evento ocorre na sede do Sindicato (av. Praia de Belas, 1212, 12º andar), em Porto Alegre.

A chapa única, liderada por Oswaldo Dalpiaz, recebeu 191 votos válidos enviados pelas instituições de ensino privado do Estado, por Correio, entre os meses de julho e agosto. A nova diretoria é composta por 14 integrantes, que representam a Educação Básica e o Ensino Superior, bem como instituições da capital e do interior. Este será o primeiro mandato de Dalpiaz na presidência, juntamente com os vices Nestor Raschen e Bruno Eizerik. O ensino privado do RS conta com 880 mil alunos, 1.231 instituições e 41 mil professores.

O presidente eleito é formado em História, Geografia e Filosofia, mestre em Filosofia da Educação e especialista em gestão educacional e gestão participativa. Atuou por 40 anos como professor em sala de aula e por 33 como gestor de instituição de ensino. Está na diretoria do Sindicato desde 2004. Dalpiaz antecipa que na sua gestão irá trabalhar para tornar as escolas particulares gaúchas referência em gestão pedagógica e administrativa. “Vamos oferecer capacitação às equipes para que se instrumentalizem, buscando soluções criativas e adequadas para os desafios que se apresentam”, destaca, através de nota enviada pela assessoria de imprensa.

Ele acredita que é urgente que as instituições de ensino preparem seus estudantes para o novo mundo do trabalho. “Algumas competências e habilidades valorizadas 15 anos atrás, hoje, não tem mais sentido. Há necessidade de outras. O conhecimento tem outra perspectiva. Se antes, era meramente informativo, agora ele tem dimensão formativa. Quem pensaria, 15 anos atrás, que hoje estaríamos trabalhando em casa? As escolas precisam estar atentas a esses novos cenários e preparar os alunos para essa realidade”, defende o dirigente.