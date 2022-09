Com ampliação de 900 metros, rua Anita Garibaldi será liberada para a circulação de carros

Com um investimento de R$ 16 milhões, a rua Anita Garibaldi foi ampliada em 900 metros, entre a rua Carlos Legory até a avenida João Wallig, na zona Norte de Porto Alegre. A circulação de carros na via será autorizada pelos agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) a partir de quinta-feira (8), às 13h30min. A obra foi realizada pela Construtora Coesul e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi). A intervenção é uma das obrigações assumidas pelo Shopping Iguatemi como contrapartida à expansão do empreendimento comercial. A previsão da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Smmu) é que o novo trecho receba parte dos 20 mil veículos que utilizam diariamente a avenida Nilo Peçanha para acessar os shoppings da região e o Parque Germânia.

A ampliação da rua Anita Garibaldi surgiu em uma área desapropriada do Country Club. A ideia da prefeitura de Porto Alegre foi melhorar o trânsito e a infraestrutura na zona Norte da Capital. A obra é uma contrapartida do Iguatemi para a expansão do shopping feita em 2016. A Anita Garibaldi foi alargada, desde as proximidades da avenida Carlos Gomes até a rua Carlos Legory. Além das alterações na via, o termo de compromisso prevê outras obras já executadas, como o alargamento da avenida João Wallig, a instalação de sistema de controle de tráfego na avenida Nilo Peçanha e construção de 4,9 quilômetros de ciclovias. No total, as contrapartidas somam o valor de R$ 32 milhões.

A intervenção é uma das obrigações assumidas pelo Iguatemi como contrapartida ao projeto de expansão do empreendimento. O trecho tem 900 metros de extensão, entre a rua Carlos Legory e a avenida João Wallig, permite a conexão da Anita com a avenida Túlio de Rose. Além do prolongamento, as intervenções envolveram terraplanagem, drenagem, novas redes de água e esgoto, redes elétricas, iluminação, pavimentação, passeios, ciclovia e sinalização. A nova alternativa vai facilitar a circulação de motoristas entre os bairros Boa Vista e Passo D'Areia, na zona norte de Porto Alegre.