Metade Norte do Rio Grande do Sul pode ter chuva nesta terça-feira

O tempo fica mais úmido com o predomínio de nuvens e de pancadas esparsas de chuva pelo Rio Grande do Sul nesta terça-feira (6). A instabilidade avança inicialmente pelo Oeste e Noroeste se deslocando em direção ao Centro, Sul e Leste. Muitas áreas, especialmente na Metade Sul ficarão sem chuva apenas com o aumento de nuvens. As informações são da Metsul Meteorologia.

Na Metade Norte do Rio Grande do Sul, por outro lado, não se afasta a possibilidade de eventos isolados fortes com trovoadas. O frio do turno da manhã perde força e a tarde tende a ser amena com máximas ao redor de 23°C entre o Centro e a fronteira Oeste.

A terça-feira (6) terá muitas nuvens em Porto Alegre desde cedo e pancadas esparsas de chuva poderão ocorrer. A temperatura fica amena. Na quarta-feira (7) o dia começa com céu nublado, porém, o tempo abre ao longo dia e esquenta. Na quinta-feira (8) a previsão é de céu claro com sol com calor à tarde.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 24°C

Mínima: 7°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 22ºC

Mínima: 13ºC