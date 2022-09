Feriado da Independência em Porto Alegre terá desfiles militares e saltos de paraquedistas

O Bicentenário da Independência do Brasil ocorre nesta terça-feira, 7 de setembro, e o Exército Brasileiro preparou uma programação especial para o tradicional desfile cívico-militar de Porto Alegre. Suspenso por dois anos em razão da pandemia de Covid-19, o evento volta a acontecer e contará, pela primeira vez na Capital, com paraquedistas do Exército, a bordo de aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), que saltarão sobre o Guaíba.

O desfile terá início às 10h, na avenida Edvaldo Pereira Paiva, que sofrerá com desvios no trânsito. A estimativa é que aproximadamente 5 mil militares e civis participem da marcha. O evento ocorre em coordenação com a Marinha do Brasil, a FAB, a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros, as polícias Rodoviária Federal, Federal e Civil, a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e a Guarda Municipal. Ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, veteranos das Forças Armadas e representantes de entidades civis, coordenados pela Liga de Defesa Nacional, também participarão do desfile.

Na participação dos paraquedistas militares, caças F-5M da FAB cruzarão o céu da Capital junto com outras aeronaves de transporte e patrulha. Também estão previstos helicópteros da FAB, da Brigada Militar e da Polícia Rodoviária Federal. Além disso, embarcações da Marinha e de entidades civis realizarão um desfile naval. Acontecerá, ainda, um desfile motorizado, que contará com 180 veículos.

A cavalaria encerrará o desfile, com 11 animais. Na sequência, o Fogo Simbólico da Pátria será transformado em Chama Farroupilha e conduzido pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) ao Acampamento Farroupilha, montado no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Parque Harmonia).

Desvios de trânsito para o feriado de 7 de setembro em Porto Alegre:

- Avenida Edvaldo Pereira Paiva, em ambos os sentidos, desde o viaduto Abdias do Nascimento até avenida Loureiro da Silva.

- Avenida Ipiranga, em ambos os sentidos, desde a avenida Borges de Medeiros até a Edvaldo Pereira Paiva.

- Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto terá acesso local entre Augusto de Carvalho e Borges de Medeiros (junto à Borges estará liberada).

- Borges de Medeiros, bloqueio total sentido Centro-Zona Sul, pista da direita.

O transporte coletivo circula com tabela de feriado. A linha T1 tem alteração de itinerário em razão dos desvios. O ônibus desvia da Aureliano e da Antônio de Carvalho durante o bloqueio, acessando Praia de Belas, Borges de Medeiros, alça do Viaduto dos Açorianos até chegar ao terminal na Loureiro da Silva.