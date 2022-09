Restaurantes do 2º andar do Mercado Público reabrem nesta segunda-feira em Porto Alegre

Os seis restaurantes localizados no segundo andar do Mercado Público voltarão a funcionar nesta segunda-feira (5) , após mais de nove anos do incêndio que destruiu a parte superior do prédio histórico. A partir das 8h, a população poderá conferir os ambientes, cardápios e atendimentos sob novo ângulo de um dos principais pontos turísticos de Porto Alegre.

Os restaurantes que serão reabertos são: Bar Chopp 26, Taberna, Pizza Veg (antigo Telúrico), Mamma Julia, Sayuri e sorveteria Beijo Frio. Além destes, já está funcionando no local a Associação de Artesãos Porto Alegre Solidária. Até o fim do ano, a prefeitura deve licitar outros 11 espaços no segundo piso.

A troca dos equipamentos, como as escadas rolantes e elevadores, a reforma elétrica e abertura dos novos banheiros para pessoas com deficiência garantiram acessibilidade, segurança e conforto a usuários e comerciantes. Os recursos para reforma fazem parte de um Termo de Conversão de Área Pública (TCAP) firmado entre a prefeitura e a empresa Multiplan, no valor de até R$ 9,4 milhões.