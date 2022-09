Sine de Porto Alegre tem 1.040 vagas de emprego cadastradas nesta semana

O Sine de Porto Alegre tem 1.040 vagas disponíveis para diversas áreas nesta semana. Para retirar a carta de encaminhamento de entrevista de emprego, o interessado deve comparecer na unidade da avenida Sepúlveda, s/nº (esquina com Mauá, no Centro Histórico), das 8h às 17h.

Também é possível retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com a certeza do comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Informações podem ser obtidas também por e-mail: [email protected]

Entre as oportunidades, destacam-se 60 vagas para consultor de vendas, 55 para pedreiro, 50 para oficial de manutenção civil e outras 50 para vigilante. Para as Pessoas com Deficiência são 44 vagas no total, sendo 25 para auxiliar de lanchonete.

Atendimento descentralizado – O Sine no Território desta sexta-feira (9), vai prestar o serviço de intermediação de mão de obra no Creas Partenon (rua Everaldo Marquês da Silva, 12 - Partenon), das 13h às 16h. Interessados devem levar documento oficial com foto.

Para empresas – Neste mês o Feirão de Empregos será no dia 23, sexta-feira, das 8h30min às 16h, na Associação Beneficente Antônio Mendes Filho (ABAMF), na avenida Veiga, 223 - Cel. Aparício Borges. As empresas interessadas em ofertar vagas específica para essa ação devem enviar um e-mail para [email protected] . Mais informações e esclarecimentos pelos telefones (51) 3289-4820 e (51) 3289-4764.

Vagas exclusivas para PCD

Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 1

Almoxarife - 1

Atendente de lanchonete - 25

Atendente de serviço médico - 2

Auxiliar administrativo - 1

Auxiliar de faturamento - 1

Auxiliar de limpeza - 1

Auxiliar de linha de produção - 3

Auxiliar financeiro - 1

Estoquista - 1

Jardineiro - 1

Oficial de manutenção predial - 1

Motorista de ônibus rodoviário - 1

Operador de vendas (lojas) - 1

Recepcionista atendente - 1

Recepcionista de hospital - 1

Vigia - 1

Vagas da semana

Acabador de calçados - 1

Açougueiro - 6

Ajudante de açougueiro (comércio) - 1

Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 4

Ajudante de eletricista - 23

Ajudante de estruturas metálicas - 3

Ajudante de obras - 10

Ajudante de pintor - 1

Almoxarife - 2

Analista de controle de qualidade - 8

Analista de laboratório químico - 1

Analista de marketing - 1

Armador de estrutura de concreto - 3

Armador de ferros - 10

Assistente administrativo - 1

Assistente de engenharia (construção civil) - 2

Assistente de vendas - 13

Atendente de balcão - 3

Atendente de cafeteria - 1

Atendente de lojas - 4

Atendente de padaria - 1

Atendente de telemarketing - 1

Auditor interno (contadores e afins) - 1

Auxiliar administrativo - 4

Auxiliar contábil - 3

Auxiliar de compras - 1

Auxiliar de cozinha - 3

Auxiliar de crédito - 1

Auxiliar de desenvolvimento infantil - 6

Auxiliar de escrituração fiscal - 1

Auxiliar de estoque - 2

Auxiliar de expedição - 1

Auxiliar de limpeza - 12

Auxiliar de linha de produção - 22

Auxiliar de manutenção predial - 4

Auxiliar de marceneiro - 1

Auxiliar de mecânico de autos - 1

Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) - 1

Auxiliar de pessoal - 2

Auxiliar em saúde bucal - 2

Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas - 1

Auxiliar técnico de mecânica - 3

Azulejista - 20

Balconista - 2

Bobinador - eletricista - 1

Cadista (desenhista técnico de arquitetura) - 1

Caldeireiro instalador - 3

Caldeireiro montador - 14

Caldeirista - 1

Camareira de hotel - 8

Camareiro de hotel - 1

Carpinteiro - 37

Carpinteiro de obras - 12

Caseiro - 1

Chapeador de automóveis - 1

Chapista de lanchonete - 3

Chefe de cozinha - 1

Chefe de serviço de limpeza - 1

Comprador - 1

Confeiteiro - 7

Conferente de logística - 2

Consultor de tecnologia da informação - 1

Consultor de vendas - 60

Controlador de pragas - 3

Corretor de imóveis - 1

Cortador de roupas - 1

Cortador de tapeçaria - 1

Costureira de máquina reta - 1

Costureira de máquinas industriais - 2

Costureira em geral - 9

Costureiro de calçados a máquina - 1

Costureiro de roupas (confecção em série) - 1

Cozinheiro de restaurante - 1

Cozinheiro geral - 14

Cuidador de idosos - 5

Educador social - 4

Eletricista - 23

Eletricista auxiliar - 1

Eletricista de instalações - 1

Eletricista de instalações industriais - 2

Eletricista de linha de transmissão - 5

Eletricista de manutenção de linhas elétricas, telefônicas e de comunicação de dados - 1

Eletricista de manutenção em geral - 2

Eletricista de manutenção industrial - 1

Eletrotécnico - 4

Empregado doméstico nos serviços gerais - 3

Encanador - 25

Encanador industrial - 3

Encarregado de usinagem de metais - 1

Engenheiro civil - 6

Estoquista - 1

Faxineiro - 1

Ferreiro - 2

Ferreiro armador na construção civil - 20

Fibrador (fabricação de fibra de vidro) - 2

Fonoaudiólogo geral - 2

Frentista - 4

Fresador (fresadora universal) - 1

Garçom - 9

Gerente de loja e supermercado - 1

Gerente de restaurante - 1

Gerente operacional - 1

Gesseiro - 10

Greidista - 1

Inspetor de transporte rodoviário 1

Instalador de canos 1

Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe - 1

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança - 1

Instalador hidráulico - 3

Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos - 1

Isolador térmico - 15

Jardineiro - 3

Laboratorista de solos - 1

Lavador de veículos - 10

Lubrificador de automóveis - 2

Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) - 2

Maçariqueiro - 1

Manobrista - 3

Marceneiro - 8

Matrizeiro - 1

Mecânico de automóvel - 4

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel - 1

Mecânico de manutenção de compressores de ar - 1

Mecânico de manutenção de empilhadeiras - 3

Mecânico de manutenção de máquina industrial - 7

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral - 1

Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) - 1

Mecânico de motor a diesel - 1

Mecânico de refrigeração - 1

Mensageiro - 1

Mestre de obras - 2

Moldador em areia - 1

Montador de equipamentos elétricos (instrumentos de medição) - 2

Montador de estruturas metálicas - 3

Montador de máquinas - 4

Montador de móveis de madeira - 4

Montador, a mão - 2

Motorista de automóveis - 15

Motorista de caminhão - 5

Motorista de furgão ou veículo similar - 1

Motorista entregador - 5

Nutricionista - 1

Oficial de manutenção civil - 50

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações - 1

Oleiro (fabricação de tijolos) - 3

Operador de seccionadora - 1

Operador de caixa - 2

Operador de caldeira - 2

Operador de empilhadeira - 3

Operador de equipamentos de preparação de areia - 1

Operador de escavadeira - 1

Operador de extrusora (química, petroquímica e afins) - 1

Operador de máquinas fixas, em geral - 1

Operador de processo de tratamento de imagem - 1

Operador de retro-escavadeira - 3

Operador de rolo compressor - 2

Operador de telemarketing ativo - 7

Operador de telemarketing ativo e receptivo - 6

Operador de torno com comando numérico - 2

Operador de vendas (lojas) - 3

Operador financeiro - 1

Passador de roupas - 1

Pedreiro - 55

Pedreiro de acabamento - 3

Personal training - 1

Pintor de obras - 15

Polidor de metais - 2

Polidor de veículos - 1

Porteiro - 1

Preparador de calçados - 3

Professor sem formação para o magistério - 1

Profissional de educação física na saúde - 1

Programador de controle de produção - 1

Rachador de couros e peles - 2

Rasteleiro de asfalto - 3

Rebaixador de couros - 1

Recepcionista de hotel - 1

Recepcionista, em geral - 1

Repositor - em supermercados - 1

Repositor de mercadorias - 3

Serralheiro - 4

Servente de obras - 18

Soldador - 11

Subgerente de loja (operações comerciais) - 1

Supervisor administrativo - 1

Supervisor de carga e descarga - 2

Supervisor de logística - 1

Técnico de análise química - 1

Técnico de comunicação de dados - 1

Técnico de contabilidade - 1

Técnico de garantia da qualidade - 1

Técnico de suporte de TI - 1

Técnico eletrônico em geral - 1

Técnico em eletromecânica - 2

Técnico em fibras ópticas - 2

Técnico em nutrição - 1

Técnico em segurança do trabalho - 3

Técnico mecânico - 1

Técnico mecânico (calefação, ventilação e refrigeração) - 1

Telefonista - 1

Torneiro mecânico - 5

Tratorista agrícola - 2

Vendedor de comércio varejista - 10

Vendedor interno - 26

Vendedor pracista - 12

Vigilante - 50