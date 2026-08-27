Em comemoração aos 11 anos do GeraçãoE, nossa equipe foi a campo no Tecnopuc, onde está a redação do Jornal do Comércio, e perguntou a 11 pessoas: qual é o teu estabelecimento preferido da Capital? Confira as respostas com dicas de bares, restaurantes e cafeterias para conhecer e celebrar o aniversário do GE. Confira a lista em: https://tinyurl.com/mu7uufcs
JC
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LISTA: Confira 11 negócios de gastronomia com a cara de Porto Alegre
Para celebrar o aniversário do GeraçãoE, descobrimos os lugares preferidos da comunidade Tecnopuc na Capital
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