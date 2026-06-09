A Da Vó Ateliê de Cucas, fundada por Marla Kappaun, celebra sete anos mantendo viva uma tradição familiar de mais de seis décadas. Inspirada na padaria dos avós em Encruzilhada do Sul, a marca preserva receitas que atravessam gerações. Durante a pandemia, a venda de cucas frescas se tornou um símbolo de afeto, com a produção chegando a 300 unidades em dias de maior movimento. O cardápio, que começou com cinco sabores, hoje inclui inovações como a cuca de amora com chocolate branco. A expansão para o Shopping Pontal ampliou o alcance sem perder as raízes. Leia a matéria completa.
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Que Negócio é Esse: conheça o atelier de cucas que opera há sete anos em Porto Alegre
Fundada em maio de 2019, a Da Vó Ateliê de Cucas nasceu para honhar a história dos avós da empreendedora
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