09 Fevereiro 2026

Novidade

Conheça novo gastrobar que abriu em casarão histórico no Rio Branco

O Urban Bites fica em uma casa de 120 anos e pretende apresentar releituras de pratos tradicionais

O bairro Rio Branco ganhou, recentemente, uma nova opção gastronômica. Localizado em um casarão centenário na rua Miguel Tostes, o Urban Bites (@urban_bites_gastrobar) nasceu com a proposta de trazer a sofisticação para a comida do dia a dia, reinventando pratos tradicionais para que a refeição seja sempre uma surpresa para o cliente. Leia a matéria completa.