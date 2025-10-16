16 Outubro 2025

Novidade

Negócio de Porto Alegre une livraria, café e vinhos em um casarão de 50 anos

Livraria, café, arte e vinhos. O Universos, novo empreendimento em Porto Alegre, abrange um pouco de cada um desses mundos. Em um casarão com mais de 50 anos localizado no bairro Três Figueiras, o espaço pretende oferecer uma experiência diversificada, sendo ponto de encontro da cultura, da arte e da gastronomia. À frente da Universos está Rosi D'Agostin, empreendedora com foco em investimentos. Leia a matéria completa.