01 Outubro 2025

Francesa esposa de jogador do Grêmio traz restaurante de Barcelona para Porto Alegre

Com sede em Barcelona, o Playa Paris (@playaparisbrasil) chega a Porto Alegre como um dos novos restaurantes do espaço Gardens, do shopping Iguatemi. Criado pela jornalista francesa Anne-Laure Braithwaite, o negócio já existe em Barcelona e chega à Capital um ano após a vinda da empreendedora ao Brasil. Aos fãs de futebol, o sobrenome de Anne é familiar. Casada com o atacante do Grêmio, o dinamarquês Martin Braithwaite, ela e toda a família estão criando raízes no Rio Grande do Sul. Se o jogador já até comemorou gol com chapéu de gaudério, Anne escolheu empreender na cidade pela paixão gastronômica e identificação com a cultura gaúcha. Leia a matéria completa.