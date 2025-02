Negócio Raiz: conheça loja clássica da avenida Osvaldo Aranha

13 Fevereiro 2025

O ponto na avenida Osvaldo Aranha, n°1.352, é a base do empreendedorismo da família Lermann desde 1950. A história iniciou com Maurício Lermann, que decidiu abrir as portas do local pela primeira vez. Hoje, Gilson Lermann, seu filho, é o atual proprietário e gestor do negócio. Um ponto marcado pelas mudanças de ramo, adaptação ao novo e fidelização de clientes. Leia a matéria completa.