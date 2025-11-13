13 Novembro 2025

Pedrini inaugura pistas de boliche em unidade da Protásio Alves

Após oito meses de operação do Bowling Bar Pedrini, o empreendimento localizado na avenida Protásio Alves, no bairro Petrópolis, celebrou oficialmente a inauguração das seis pistas de boliche. O evento, marcou mais um passo na consolidação da parceria entre os sócios da rede Boteco Pedrini e do Cotiporã. O novo espaço ocupa o antigo Boteco Pedrini e chega com uma proposta ampliada de lazer e gastronomia. Além das pistas de boliche, o local oferece cinco mesas de sinuca e mantém o mesmo padrão de pratos e petiscos que consagraram as duas marcas.