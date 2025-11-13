13 Novembro 2025

Vagas

A Camil, em parceria com o Instituto Capim Santo, está com inscrições abertas para um programa gratuito de capacitação em gestão e gastronomia, voltado a microempreendedores(as) gastronômicos(as) de Porto Alegre. A formação tem 140 horas de duração ao longo de cinco meses e aborda temas como gestão administrativa, marketing, vendas e finanças, além de técnicas culinárias com foco em grãos e estratégias para reduzir o desperdício de alimentos. Os participantes receberão certificado, apostila completa, kits com produtos Camil e assessoria individual para o negócio. A iniciativa é destinada a empreendedores maiores de 18 anos, com negócios formalizados, como restaurantes, lanchonetes e marmitarias, que desejam aprimorar a gestão e elevar o nível de sua cozinha. As inscrições se encerram no dia 20 de novembro. Acesse o formulário pelo link abre.ai/n2wi. O Grupo Press Gastronomia está com vagas abertas para o seu novo empreendimento, o Bah Restaurante. Os postos são para garçom, auxiliar de garçom, hostess, caixa, cozinheiro e auxiliar de cozinha. A empresa destaca que a vaga possui remuneração atrativa, vale transporte ou auxílio combustível, alimentação no local sem desconto e plano de saúde Unimed. O restaurante fica no Shopping Bourbon Carlos Gomes, nº 707, bairro Bela Vista, em Porto Alegre. Os currículos devem ser enviados para o WhatsApp (51) 99878-1434. Mais informações no perfil @bah_restaurante, no Instagram.