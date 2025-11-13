13 Novembro 2025

Eventos

Eventos

Acontece, no dia 29 de novembro, o FLFeztival, evento de empreendedorismo que promete atrações renomadas para compartilhar seus conhecimentos sobre vendas, processos e gestão de equipes de alta performance. Entre os principais convidados estão o empresário e técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, Bernardinho; presidente do G4 Educação, Tallis Gomes; o comunicador, Luciano Potter e o fundador da Pulse, Allan Barros. O evento é realizado pelo Grupo Foi Lá e Fez, que tem como um dos comandantes o ex-jogador de futebol Rafael Sóbis, e ocorre no Centro de Eventos Pucrs, na avenida Ipiranga, nº 6681, bairro Partenon, em Porto Alegre. A abertura acontece às 9h e o encerramento às 19h30min. Mais informações e ingressos disponíveis em flfeztival.com.br. O Conectadas acontece no dia 19 de novembro, marcando o Dia do Empreendedorismo Feminino com uma programação intensa dedicada a mulheres que lideram, inovam e impulsionam negócios. Com o slogan "Potência Coletiva para Elevar Negócios Femininos", o evento reúne oito coletivos e empresas lideradas por mulheres em uma jornada de palestras, painéis e trocas sobre vendas, finanças, marketing, gestão e posicionamento, além de uma ação cultural de encerramento e happy hour. Com foco em conexões reais e crescimento estratégico, o Conectadas propõe um espaço seguro e colaborativo para empreendedoras de diferentes setores compartilharem aprendizados, ampliarem suas redes e fortalecerem o protagonismo feminino no mundo dos negócios. O evento ocorre no Auditório do Prédio 50 da Pucrs, na avenida Ipiranga, nº 6681, bairro Partenon, em Porto Alegre. Venda de ingressos e mais informações no link bit.ly/43mHoAU.