22 Outubro 2025

Agenda

Mercado Público terá noite de jazz em comemoração do espaço aos 156 anos

O show faz parte da celebração, que acontecerá até o fim de outubro

O Mercado Público de Porto Alegre celebra, em outubro, 156 anos de história. O Mercado é o mais antigo do Brasil, operando desde 3 de outubro de 1869. Para comemorar, os comerciantes do espaço prepararam uma programação especial, que começou no início do mês e se estende até o dia 31. Nesta quinta-feira (23), acontece a Noite do Jazz.