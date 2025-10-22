Mercado Público terá noite de jazz em comemoração do espaço aos 156 anos

O Mercado Público de Porto Alegre celebra, em outubro, 156 anos de história. O Mercado é o mais antigo do Brasil, operando desde 3 de outubro de 1869. Para comemorar, os comerciantes do espaço prepararam uma programação especial, que começou no início do mês e se estende até o dia 31. Nesta quinta-feira (23), acontece a Noite do Jazz.
O show será comandado por Luciano Leães, que receberá os convidados Tuti Rodrigues, Pingo Borel e Cleômenes Junior. A Noite do Jazz acontecerá no segundo andar do Mercado Público a partir das 19h. A entrada é gratuita.
Confira as próximas atrações da celebração do Mercado Público:
• 23 de outubro, às 19h – Noite de Jazz
• 30 de outubro, dia todo – Celebração de Matriz Africana em homenagem ao Mercado
• 31 de outubro, dia todo – Caminho do Livro
