Hamburgueria com temática e pista de skate é novidade em Novo Hamburgo

Amantes de skate, os irmãos Vitor e Vinicius Heinen estão na reta final da construção de um sonho. O Drop Burguer (@dropburguer_) é uma realização para os jovens, que foram motivados pela falta de espaços para a prática do esporte no Vale do Sinos. Percebendo que seus amigos sempre se deslocavam para Porto Alegre, aliaram a experiência que tiveram com o pai, dono de restaurante, onde trabalharam quando mais novos, ao amor pelo skate, que começou quando tinham apenas 13 anos. A relação com o esporte foi tão marcante que os gêmeos chegaram a criar um canal no YouTube na época, a fim de documentar a evolução na prática.



A ideia de abrir o negócio surgiu há cerca de um ano, mas, além das obras, boa parte da razão pela espera foi a escolha do local, que precisava ser certeira. “Nós olhamos vários pontos que tinham um espaço grande para colocar pista, mas eram todos muito gourmet, sofisticados. A gente queria uma coisa mais industrial, rústica. Até que a gente achou a casa, que era uma antiga skate shop e já tinha uma pista. Tem coisas para reformar, mas vale a pena, porque foi um match perfeito”, exalta Vinicius.

Além da gastronomia e do skate, o Drop Burguer vai agregar mais uma experiência dos irmãos: o audiovisual. A estética da identidade visual e a essência do espaço têm essa influência. “Nossa galera em volta é toda do meio ligado à arte. Artista plástico, audiovisual, modelo. Então, a ideia do espaço é também ajudar esse público, fazer um encontro para a galera da arte poder chegar e trocar ideias, se conhecer”, afirma Vitor. “Vai ter evento com exposição de arte, de fotografia, premiere, que tem tudo a ver com o skate”, completa.



A experiência no audiovisual também ajudou os sócios a fomentar o engajamento em torno do negócio, mesmo antes da abertura, com vídeos que mostram a história dos irmãos e os bastidores das obras. "O primeiro vídeo é contando a nossa história, nem é tanto da obra. A ideia era gerar esse engajamento, até porque nosso público é quem tem esse mesmo lifestyle e se identifica. E deu muito certo, porque não estamos impulsionando nada. Tem gente até de fora do Estado perguntando sobre. Está com 125 mil visualizações, foi até um susto para nós, não esperávamos tanto ", confessa Vitor. Além da gastronomia e do skate, o Drop Burguer vai agregar mais uma experiência dos irmãos: o audiovisual. A estética da identidade visual e a essência do espaço têm essa influência. "Nossa galera em volta é toda do meio ligado à arte. Artista plástico, audiovisual, modelo. Então, a ideia do espaço é também ajudar esse público, fazer um encontro para a galera da arte poder chegar e trocar ideias, se conhecer", afirma Vitor. "Vai ter evento com exposição de arte, de fotografia, premiere, que tem tudo a ver com o skate", completa.

Cardápio e abertura do Drop Burguer

Além do cenário, o cardápio segue a temática do skate. Com um menu mais curto, o Drop Burguer terá opções clássicas, com hambúrgueres apelidados com nomes de manobras, além de opções de petiscos. A ideia dos irmãos é dar início à operação no iFood primeiro, para testar o funcionamento da cozinha. “Quando abrir para o público, teremos drinks também. A gente não quer que a pessoa chegue, coma e vá embora. A ideia é que fiquem um tempo aqui curtindo o espaço ”, pontua Vitor, afirmando que o valor vai seguir a média da maioria dos lugares, partindo de preços entre R$ 30,00 e R$ 35,00.



O valor a ser cobrado pelo uso da pista ainda não foi 100% definido por Vitor e Vinicius. A princípio, a ideia é estabelecer um preço mínimo de consumíveis, evitando uma cobrança extra e estimulando o consumo dos produtos. “Queremos que a pessoa pelo menos experimente algo da casa”, explica Vinicius.

Vitor e Vinicius Heinen são os irmãos e sócios à frente do Drop Burguer, em Novo Hamburgo DROP BURGUER/DIVULGAÇÃO/JC