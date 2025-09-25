Negócios não podem ser sustentáveis só no discurso

O papo é sobre sustentabilidade. A partir de uma pesquisa desenvolvida pela Amcham Brasil, que aponta que 76% das empresas brasileiras já implementam práticas sustentáveis no dia a dia e que 72% delas integraram a sustentabilidade em seus planejamentos estratégicos, buscamos iniciativas que, de diferentes formas e em segmentos distintos, têm práticas que podem servir de inspiração para empreendedores que ainda estão engatinhando no assunto.

Outro levantamento recente desenvolvido pela Abrasel em parceria com o Sebrae mostra que 74% dos clientes consideram “muito importante” que o bar ou restaurante que frequentam tenha práticas que minimizem ou reduzam o impacto do negócio no meio ambiente .

Os números dos dois levantamentos mostram que sustentabilidade não pode ficar de fora da pauta das empresas. E mais: não pode ser só discurso, precisa ser uma prática da rotina. Isso porque o tema não está restrito às ações e relatórios de grandes empresas. A preocupação com a sustentabilidade extravasa o ambiente corporativo e invade o cotidiano dos consumidores, influenciando a escolha de onde ir comer, em que loja comprar, quais marcas divulgar.

Portanto, entender de que forma o segmento de atuação do negócio pode contribuir, de fato, para minimizar danos ambientais é fundamental. Da mesma forma, saber comunicar essas ações e engajar a comunidade do negócio pode ser um diferencial para fidelizar clientes e até entrar na preferência na hora da escolha de consumo.