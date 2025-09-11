Eventos

11 Setembro 2025

Nos dias 16 e 17 de outubro acontece o Summit ODS RS 2025, um encontro sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Rio Grande do Sul. O evento é promovido pelo Movimento Nacional ODS RS e reúne lideranças, empresas, organizações, universidades, governos e sociedade civil em dois dias de programação com palestras, painéis, workshops e espaços de conexão. O encontro será realizado na Escola de Negócios da PUCRS, na avenida Ipiranga, nº 6681, bairro Partenon, em Porto Alegre. Os ingressos gratuitos já estão disponíveis no site abre.ai/nv13. Dúvidas sobre o evento podem ser consultadas pelo email suporte@movimentoodsrs.org.