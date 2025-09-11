Nos dias 16 e 17 de outubro acontece o Summit ODS RS 2025, um encontro sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Rio Grande do Sul. O evento é promovido pelo Movimento Nacional ODS RS e reúne lideranças, empresas, organizações, universidades, governos e sociedade civil em dois dias de programação com palestras, painéis, workshops e espaços de conexão. O encontro será realizado na Escola de Negócios da PUCRS, na avenida Ipiranga, nº 6681, bairro Partenon, em Porto Alegre. Os ingressos gratuitos já estão disponíveis no site abre.ai/nv13. Dúvidas sobre o evento podem ser consultadas pelo email suporte@movimentoodsrs.org.
Acontece, no dia 5 de setembro, o IV Seminário Canoas Recicla com a Gente: De Resíduos a Oportunidade – O Legado dos Catadores em 15 Anos de Coleta Seletiva em Canoas. O evento traz uma programação com mesas de debate, relatos de experiências, homenagens e exposições que resgatam a história dos catadores e discutem os desafios e conquistas da reciclagem no município. A atividade será realizada das 9h às 16h, na Universidade La Salle, na avenida Victor Barreto, nº 2288, Auditório Azul – 5º andar, no Centro de Canoas. Os ingressos gratuitos podem ser resgatados pelo link abre.ai/nv2B.