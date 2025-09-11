Vagas

11 Setembro 2025

A Braskem está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026. As oportunidades são para estudantes universitários e técnicos a partir de 18 anos. Para estágio universitário, é necessário ter previsão de formatura entre 2027 e 2028; já para estágio técnico, é preciso ter ao menos um ano de vínculo com a instituição de ensino. O programa oferece benefícios como bolsa-auxílio competitiva, convênio médico, vale-refeição ou refeitório, vale-transporte, estacionamento ou fretado, seguro de vida e day off de aniversário. O prazo para se candidatar vai até o dia 3 de outubro e as inscrições podem ser feitas no site https://www.braskem.com.br/