A Braskem está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026. As oportunidades são para estudantes universitários e técnicos a partir de 18 anos. Para estágio universitário, é necessário ter previsão de formatura entre 2027 e 2028; já para estágio técnico, é preciso ter ao menos um ano de vínculo com a instituição de ensino. O programa oferece benefícios como bolsa-auxílio competitiva, convênio médico, vale-refeição ou refeitório, vale-transporte, estacionamento ou fretado, seguro de vida e day off de aniversário. O prazo para se candidatar vai até o dia 3 de outubro e as inscrições podem ser feitas no site https://www.braskem.com.br/
A JBS está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026 até o dia 26 de setembro. As vagas são para unidades industriais em diferentes regiões do Brasil, incluindo Bom Retiro do Sul, Montenegro e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O estágio tem duração de 12 meses, jornada de 30 horas semanais e atuação presencial em áreas como produção, manutenção, agropecuária e garantia da qualidade. Os selecionados contam com acompanhamento de especialistas, trilha de desenvolvimento e possibilidade de efetivação. As inscrições devem ser feitas pela plataforma Gupy: estagiojbs.gupy.io.