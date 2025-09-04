Estão abertas as inscrições para o 8º ciclo do Vetor AG, o programa de inovação aberta da Andrade Gutierrez. Podem participar empreendedores, pesquisadores, startups e empresas com soluções inovadoras para obras e áreas corporativas da companhia. Especialistas da AG analisam as propostas inscritas e pré-selecionam até 30 soluções para o Pitch Day, momento em que as soluções com maior destaque são apresentadas no escritório da companhia em São Paulo. Ao final, as empresas selecionadas poderão implementar suas soluções em obras da Andrade Gutierrez. Inscrições até 25 de setembro em https://bit.ly/4g28cvm
O Jeitto, app de crédito e consumo voltado especialmente para as classes C e D, está com vagas abertas em diferentes setores. As oportunidades contemplam diferentes níveis de experiência, com posições estratégicas nas áreas de Tecnologia, Dados e Inteligência de Negócios, Finanças e Contabilidade, Risco e Compliance, Jurídico, Negócios e Produto. Também estão abertas vagas em Segurança da Informação, Relações com Investidores e ESG, além de funções administrativas. Com sede em São Paulo, a fintech adota o modelo de trabalho híbrido. Mais informações em jeitto.com.br.