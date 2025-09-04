Vagas

Estão abertas as inscrições para o 8º ciclo do Vetor AG, o programa de inovação aberta da Andrade Gutierrez. Podem participar empreendedores, pesquisadores, startups e empresas com soluções inovadoras para obras e áreas corporativas da companhia. Especialistas da AG analisam as propostas inscritas e pré-selecionam até 30 soluções para o Pitch Day, momento em que as soluções com maior destaque são apresentadas no escritório da companhia em São Paulo. Ao final, as empresas selecionadas poderão implementar suas soluções em obras da Andrade Gutierrez. Inscrições até 25 de setembro em https://bit.ly/4g28cvm