Como as trends impactam os negócios

28 Agosto 2025

Uma das novidades de 2025 é o Viralizou, quadro semanal do GeraçãoE que tem como objetivo reverberar de que forma o que viraliza nas redes sociais impacta os negócios gaúchos na prática. Do morango do amor às coffee parties, as tendências estão no radar do GE e na rotina de quem empreende. Os conteúdos em vídeo nas redes sociais do GeraçãoE abordam as trends que estão em alta a cada semana.