Destaques para startups inovadoras

28 Agosto 2025

Um dos pilares do GeraçãoE é o fomento à inovação e à tecnologia. Por isso, startups que desenvolvem soluções que revolucionam seus segmentos e atendem às demandas da sociedade ganham destaque em todos os canais da plataforma. Em contato com os principais parques tecnológicos e incubadoras, seguiremos com a missão de conectar essas iniciativas tecnológicas aos empreendedores e empreendedoras.