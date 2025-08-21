Padaria francesa migra para o Moinhos de Vento visando expansão da clientela

Nove anos após a abertura, o padeiro francês

Alban Rossollin

mudou sua padaria de endereço. A escolha do bairro Auxiliadora para receber a

, em 2016, foi fruto de um estudo de mercado a partir da observação do empreendedor de que havia uma carência de padarias no local. Agora, o negócio deixa o antigo endereço para operar no bairro Moinhos de Vento, mudança motivada por um movimento da cidade. Aponte a câmera para o QR Code ao lado e confira.