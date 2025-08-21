Empreendedores encontram na atividade física um caminho para criar novos negócios. Thiago Lopes e Luciano Menezes, à frente da Apafut, escola de futebol dedicada à formação de atletas, lançaram um curso para criação de novos negócios no segmento
Inovação no esporte
Empreendedores encontram na atividade física um caminho para criar novos negócios. Thiago Lopes e Luciano Menezes, à frente da Apafut, escola de futebol dedicada à formação de atletas, lançaram um curso para criação de novos negócios no segmento
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
Já é nosso assinante? Faça login