Empreendedores encontram na atividade física um caminho para criar novos negócios. Thiago Lopes e Luciano Menezes, à frente da Apafut, escola de futebol dedicada à formação de atletas, lançaram um curso para criação de novos negócios no segmento

Inovação no esporte

Empreendedores encontram na atividade física um caminho para criar novos negócios. Thiago Lopes e Luciano Menezes, à frente da Apafut, escola de futebol dedicada à formação de atletas, lançaram um curso para criação de novos negócios no segmento

 
 