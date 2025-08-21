A fintech brasileira Nomad está com mais de 20 vagas abertas em diferentes áreas e níveis de atuação. As oportunidades incluem cargos como Coordenador de Negócios B2B, Head de Growth, Senior Product Manager – Inteligência Artificial e Jovem Aprendiz. Fundada em 2020 e em rápido crescimento, a empresa oferece posições remotas e híbridas, acessíveis a profissionais de qualquer localidade no Brasil ou no exterior. Entre os benefícios estão plano de saúde e odontológico, parceria com Wellhub e TotalPass, auxílio-creche, crédito mensal flexível no cartão Flash, day off de aniversário e licença parental estendida de até 180 dias. Mais informações em: https://nomadglobal.inhire.app/vagas.
A REP Seguros, corretora especializada em soluções corporativas, anunciou a abertura de mais de 10 vagas nas áreas Comercial e de Especialidades em diferentes regiões do Brasil. O anúncio foi realizado durante a EXPO ABGR 2025, evento de referência em gerenciamento de riscos. A expansão busca fortalecer a presença nacional da companhia e ampliar sua capacidade de atendimento a clientes corporativos em linhas de nicho e produtos de alta complexidade. O crescimento será sustentado por investimentos em tecnologia, capacitação da equipe e parcerias estratégicas. Fundada em 1986, em Novo Hamburgo (RS), a REP Seguros se consolidou no setor pela oferta de soluções personalizadas e consultivas. Mais informações estão disponíveis em www.repseguros.com.br.