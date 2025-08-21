O MaturiFest, festival de trabalho e empreendedorismo 50+, chega à sua 8ª edição entre 21 e 23 de agosto de 2025, na UNIP Paraíso, em São Paulo, em formato híbrido. Promovido pela Maturi, a edição comemorativa de 10 anos da empresa reunirá nomes como Ana Paula Padrão, Maitê Proença, Caito Maia e Nany People. A programação inclui painéis, palestras e oficinas práticas sobre reinvenção de carreira, inteligência artificial, marketing digital, finanças, ESG e inovação. Entre os destaques estão a feira MaturiConecta, voltada à empregabilidade 50+, e o concurso de startups Acelera Maturi, que premiará o vencedor com R$ 10 mil. Ingressos, gratuitos e pagos, já estão disponíveis no site oficial do evento.

A Confraria Feminina RS promove, no dia 22 de agosto, uma edição da Confraria dos Empreendedores. O encontro será realizado no Canoas Parque Hotel, em Canoas, das 19h30min às 23h. A programação inclui um workshop conduzido por Anderson Ducatti, empresário com mais de 30 anos de trajetória no setor. O evento tem como proposta estimular o networking entre empreendedores e fomentar trocas de experiências. Interessados em participar podem confirmar presença e, para informações sobre cotas de patrocínio ou exposição, o contato é (51) 98305-1848, com Roselaine Gil.