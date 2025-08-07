Na semana de Dia dos Pais, conheça negócios gaúchos onde o empreendedorismo faz parte do DNA. Luiz Carlos e Leonardo Achutti, pai e filho, compartilham lições de gestão para comandar quatro farmácias em Porto e Alegre e Região Metropolitana. Página Central

Negócios de pai para filho

