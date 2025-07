Beto Fonseca, diretor de design da Trinca

31 Julho 2025

Após ser severamente atingida pelas cheias de março de 2024, a Alpinne retomou as suas operações no dia 22 de junho. O novo espaço está localizado no Pontal Shopping. Unindo cafeteria, sorveteria gourmet e restaurante, o negócio promete ser um pedacinho de Gramado na Capital. Aponte a câmera para o QR Code ao lado e confira.