Tradicional na Zona Sul, a Soul Pizzaria está abrindo uma nova unidade no bairro Higienópolis e conta com diversas oportunidades de trabalho abertas. As vagas são para pizzaiolo, auxiliar pizzaiolo, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, cozinheiro, atendente/caixa e gerente. O horário de funcionamento da pizzaria é das 18h30min às 22h30min nas terças, quartas, quintas e domingos. Sexta-feira e sábado, das 18h30min às 23h. Currículos podem ser enviados ao email soulpizzapoa@gmail.com ou para o Whatsapp (51) 99896-6128. Mais informações no Instagram (@soulpizzapoa).

A Gerdau está com vagas abertas para o programa Jovem Aprendiz. As oportunidades são na unidade da empresa em Charqueadas, na região carbonífera. Ao todo, são 30 vagas disponíveis em diversas áreas industriais como aciaria, transformação mecânica, logística, laminação e manutenção. Candidaturas devem ser feitas através do link tinyurl.com/mv7zxnma.