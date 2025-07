De acordo com o Infojobs, há mais de 41 mil vagas abertas no setor comercial no Brasil. A maioria é presencial, mas há opções híbridas e home office. As oportunidades abrangem todos os níveis de carreira, com destaque para vagas CLT e inclusão de pessoas com deficiências. São Paulo lidera em volume de vagas. Todas as oportunidades estão disponíveis em infojobs.com.br.

A Ortobom está com 40 vagas abertas em todo o Brasil, com candidaturas gratuitas pela plataforma Catho. As oportunidades abrangem áreas como vendas, logística, atendimento e produção, com vagas operacionais e administrativas. Algumas incluem benefícios como VT, VR e assistência médica. Detalhes e inscrições no app ou site da Catho.