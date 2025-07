Eventos

24 Julho 2025

No dia 30 de julho, a Oficina Consultoria promove o Oficina Reload SXSW London 2025, em São Paulo. O encontro exclusivo reúne especialistas que participaram do festival em Londres para traduzir, de forma crítica e estratégica, as tendências globais em inovação, cultura digital e negócios. Com mediação do The Shift, o evento acontece das 17h às 20h, no auditório da NOZ. Ingressos pelo Sympla.