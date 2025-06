MBA em liderança e autogestão feminina é novidade no RS

26 Junho 2025

A primeira edição do MBA Autogestão e Liderança Feminina: a arte de fazer negócios é uma iniciativa que visa formar e desenvolver mais mulheres empreendedoras e executivas no Estado. Com reconhecimento do Ministério da Educação, o curso é uma pós-graduação certificada pela Faculdade de Direito de Santa Maria (Fadisma) e oferece aulas híbridas. As vagas são limitadas. Aponte a câmera para o QR Code ao lado e saiba mais.