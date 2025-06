Jornal do Comércio e Pucrs realizam pesquisa sobre os hábitos de consumo dos gaúchos

18 Junho 2025

Desenvolvida pelo Jornal do Comércio em parceria com a Escola de Negócios da Pucrs, a pesquisa Os Gaúchos e o Consumo 2025 já está apta para receber respostas. O resultado será publicado no dia 16 de julho no Jornal do Comércio. No dia 17 de julho, um recorte dedicado ao público jovem será destaque no GeraçãoE. Aponte a câmera para o QR Code ao lado e responda a pesquisa.