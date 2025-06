A Sólides Tecnologia traz a Porto Alegre o Conectarh Brasil. Presencial e itinerante, o evento leva até empreendedores e profissionais da área de gestão de pessoas as tendências e inovações nos setores de Recursos Humanos e Departamento Pessoal através de palestras e debates. O encontro ocorre no dia 24 de junho, a partir das 8h, no Ritter Hotéis, localizado no Centro Histórico. Os ingressos são limitados e já estão disponíveis por meio do link bit.ly/43FGXlK.

Maior feira profissional de vinhos e destilados das Américas, a ProWine São Paulo acontece de 30 de setembro a 2 de outubro, no Expo Center Norte, na capital paulista. Com edições desde 2019, o evento já se consolidou e conta com expositores como Vinícola Aurora, Casa Perini, Boccati, e muitos outros. A programação é uma oportunidade para aprimorar o paladar, descobrir novos rótulos e explorar os segredos por trás das garrafas, além de manter-se atualizado sobre o mercado. As inscrições para visitantes são gratuitas e exclusivas para profissionais do setor. O credenciamento está disponível em prowinesaopaulo.com.