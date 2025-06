O Instituto Alana está com uma vaga afirmativa para especialista em Planejamento de Comunicação. A empresa busca pessoas negras e indígenas para o cargo, com perfil estratégico, curioso e inquieto, capaz de conectar tendências culturais, causas urgentes e boas histórias. O Instituto destaca que deseja transformar temas complexos em campanhas capazes de mobilizar e informar, traduzindo objetivos da empresa em narrativas inovadoras. É necessário ter experiência prévia de pelo menos 5 anos na área. As inscrições devem ser feitas pelo link lnkd.in/dfW6vTZb.

O Café Entre Gatos está com vagas abertas para sua loja, no bairro Tristeza, em Porto Alegre. Os postos são para barista, atendente e preparador de lanches, além de um estágio em medicina veterinária. Todas as oportunidades contam com vale-transporte, e os cargos efetivos têm direito à participação nos lucros. Currículos devem ser enviados para o email contato@cafeentregatos.com.br. Confira as normas da inscrição e mais informações no Instagram (@cafeentregatosoficial).