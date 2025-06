Estão abertas as inscrições para o TDC Floripa 2025, maior encontro de desenvolvedores de software do Brasil. O evento ocorre de 11 a 13 de junho no CentroSul, em Florianópolis, com formato híbrido. São esperados mais de 3,5 mil participantes em trilhas sobre GenAI, engenharia de dados, testes de software, cloud e mais. A programação inclui 24 trilhas ao vivo, workshops, mentorias e fóruns voltados a executivos e startups. Também será possível acompanhar trilhas gratuitas online. Lançada em 2024, a Comunidade TDC oferece acesso contínuo a conteúdos técnicos durante todo o ano. Inscrições e mais informações: thedevconf.com.

Estão abertas as inscrições para startups da Amazônia Legal participarem do Bioeconomy Amazon Summit 2025, evento de inovação sustentável da região, que acontece em Manaus nos dias 30 e 31 de julho. A Arena Empreendedora reunirá 150 startups com foco em bioeconomia, ciência, rastreabilidade, cosméticos naturais, alimentos da sociobiodiversidade e tecnologias ambientais. As selecionadas poderão expor, vender produtos, fazer pitchs, receber mentorias e se conectar com investidores. Inscrições gratuitas e vagas limitadas. Para mais informações sobre o evento e inscrições, acesse o link bit.ly/43VyjOJ.