O Mundo Fantástico das Pizzas, a maior pizzaria temática do Rio Grande do Sul, está com vagas abertas para compor a equipe da sua nova unidade em Cachoeirinha, com inauguração prevista para agosto. A operação funcionará na rua Papa João XXIII, nº 1069, e segue em processo de seleção de profissionais para diferentes funções, com oportunidades de trabalho nos turnos da manhã e da noite. Há vagas para técnico em nutrição, cozinheiro, auxiliares de cozinha, pizzaiolo, limpeza, garçom, passador de pizza, sushiman de produção e bartender. A empresa oferece benefícios como vale-transporte, alimentação no local, plano de saúde após contrato, bônus assiduidade, entre outros. Os interessados devem enviar o currículo para o WhatsApp (51) 98999-7994, informando o cargo desejado e o turno de preferência.

A Domino's lançou duas iniciativas que visam reforçar o compromisso com a diversidade e a inclusão no ambiente de trabalho. Uma delas é o projeto Talentos Sem Fronteiras, realizado em parceria com o Instituto Adus - organização que atua no acolhimento e integração de refugiados no Brasil. Desde março, a rede tem recebido currículos de candidatos indicados pela ONG e já realizou a primeira contratação por meio do projeto, para a unidade da Nove de Julho, em São Paulo. Outra ação em destaque é o programa Sabedoria, mais pizza!, lançado em abril, que incentiva a contratação de profissionais com mais de 45 anos. Atualmente, 32 colaboradores dessa faixa etária integram a operação da Domino's no País, e a empresa pretende ampliar a participação nos próximos meses.