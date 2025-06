Eventos

05 Junho 2025

A próxima edição do Startup Summit acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025, em Florianópolis (SC). O evento contará com mais de 200 palestrantes e são esperadas 10 mil pessoas para um encontro entre startups, investidores e demais participantes do ecossistema. O evento contará, ainda, com competição de startups promovida pelo Sebrae com premiação total de R$ 950 mil. Saiba mais em startupsummit.com.br.