Estão abertas as inscrições para a 6ª edição do Desafio Tramontina, concurso de ideias que busca incentivar a criatividade e o desenvolvimento de soluções inovadoras e funcionais para ambientes residenciais internos. Com o tema Design, Sustentabilidade e Inovação, o desafio aos estudantes de Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores de todo o território nacional consiste em desenvolver propostas de cozinha, lavanderia, sala de jantar e living. Uma comissão elegerá as cinco melhores propostas de todo o Brasil, sendo uma delas a grande vencedora. A premiação para os autores é um roteiro completo para a Serra Gaúcha, incluindo passagens aéreas, transporte local, hospedagens e refeições, e o grande vencedor receberá, além da viagem, um cooktop portátil de indução GURU com panelas. Saiba mais em tinyurl.com/49mdndbd.

A Fundatec Estágios está com 70 vagas abertas para estudantes do Ensino Superior, Técnico e Médio. As oportunidades são distribuídas no Rio Grande do Sul - em Porto Alegre, Região Metropolitana, Caxias do Sul e Imbé. Fora do RS, há vagas disponíveis em Brasília/DF, Resende/RJ, Rio de Janeiro/RJ e Vitória/ES. As bolsas-auxílio são de até R$ 2 mil. Inscrições em tinyurl.com/2vwttm5w.