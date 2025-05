A Randoncorp lançou o Leading The Future, programa nacional voltado à formação de novas lideranças para atuar em diferentes áreas e unidades do ecossistema da companhia. As vagas estão abertas a profissionais de todo o País, com curso superior completo e inglês avançado. O candidato deve ter concluído a graduação entre 2021 e 2024 e ter no mínimo dois anos de experiência, identificação com o core business e o propósito da companhia. Inscrições abertas em randoncorp.across.jobs.

A V8.Tech, empresa de tecnologia, está oferecendo 40 novas vagas de trabalho. As oportunidades são para atuação em dados, IA, desenvolvimento de software, infraestrutura e liderança técnica, e abrangem perfis de diversos níveis. As vagas são no formato presencial - em São Paulo e no Rio de Janeiro -, remoto ou híbrido. Mais informações em tinyurl.com/56un5xf5.