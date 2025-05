Acontece nos dias 29 e 30 de maio o GovTech Summit 2025. Com a missão de conectar decisores do setor público a empreendedores de startups, o evento acontecerá no Centro de Eventos da Pucrs, em Porto Alegre, e terá a presença de referências no tema como a especialista montenegrina em transformação digital e inovação, Tamara Srzenti, e o presidente do Banrisul, Fernando Lemos. O GovTech Summit abordará temas como inovação no setor público, tecnologia, segurança de dados, smart cities, políticas públicas para incentivo à inovação, e muito mais. Os ingressos podem ser adquiridos através do link tinyurl.com/2ehd2jmy.

O Rally Científico e Tecnológico da UCS acontece no dia 17 de maio. A competição visa impulsionar a ciência para estudantes do Ensino Médio e está com inscrições abertas até o dia 12 de maio. No formato de competição por equipes, o Rally tem como objetivo proporcionar a vivência de experiências que despertam o interesse pela ciência, arte, cultura e tecnologia, em um ambiente de interação e aprendizagem. O evento ocorre das 9h às 16h nos Blocos G e V do Campus-Sede da UCS, em Caxias do Sul. O regulamento e a ficha de inscrição podem ser conferidos pelo link tinyurl.com/2eyh3rkb.