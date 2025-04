De 6 a 8 de maio, a DIO realiza a Community Week: AI Agents, evento gratuito e 100% online que ensina como criar agentes reais com aplicação imediata no mercado, como um recrutador inteligente e um gerador de testes automáticos. O evento contará com a participação profissionais que são referência no assunto como Iglá Generoso (CEO da DIO), Vinicius Davi (AI Pioneer), Maycon Cipriano (IBM), Venilton FalvoJr (DIO) e Guilherme Carvalho (Koiketech), que vão conduzir as aulas ao vivo e mostrar, passo a passo, como esses agentes são criados e aplicados para gerar renda. Mais informações e inscrições em tinyurl.com/jsnkeukp.

Nos dias 4 e 5 de maio, acontece, em São Paulo, o Hair Festival Trends 2025. O evento tem como objetivo antecipar tendências do setor e conectar grandes nomes internacionais a profissionais brasileiros. O evento, que retorna ao Brasil após 15 anos, receberá 30 artistas do segmento, entre eles Rafael Bertolucci, Vivi Siqueira, Ricardo dos Anjos e Cris Ferreira entre outros. O destaque internacional ficará do evento por conta do artista Emirah Demirci, dos Emirados Árabes. Saiba mais em tinyurl.com/4twjv6kr.