O Tax Group, consultoria tributária, está com inscrições para o seu Programa de talentos Sonho Grande 2025. São mais de 50 vagas de trabalho em Porto Alegre. As oportunidades abrangem profissionais das seguintes áreas: Ciências Contábeis, Direito, Ciências Atuariais, Administração, Gestão Comercial, Tecnologia da Informação, Inteligência de Dados, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Marketing, Design ou áreas correlatas. As inscrições vão até 14 de maio em tinyurl.com/mv4ztfpz.

A Transpetro está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio. A iniciativa tem como foco estudantes de níveis técnico e superior que desejam vivenciar uma experiência de aprendizagem profissional na Transpetro. O estágio tem duração máxima de dois anos, sem direito à prorrogação, exceto quando se tratar de pessoa com deficiência. O programa tem vagas no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santos, Pernambuco, Amazonas, Ceará, Paraná, Santa Catarina, Maranhão e Goiás. Saiba mais em tinyurl.com/5n6r8dbp.