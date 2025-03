A Fundatec Estágios está com 98 vagas abertas para estudantes dos níveis Superior, Técnico e Médio, oferecendo bolsas de até R$ 2.017,60 e benefícios. As oportunidades são em diversas áreas e estão distribuídas entre Rio Grande do Sul, Brasília, Caldas e Vitória. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site abre.ai/mnX7, realizar um cadastro gratuito e consultar as vagas disponíveis.

O C6 Bank, AWS e OX estão oferecendo 2mil vagas para um curso gratuito de Inteligência Artificial (IA) generativa, voltado para pessoas negras. Com inscrições abertas até o início do curso, em 23 de abril, o programa Finance TechBoost tem como objetivo capacitar profissionais de diversas áreas para atuar no mercado financeiro, mesmo sem experiência prévia em IA. Além do conteúdo técnico, serão oferecidas mentorias para apoiar a progressão e transição de carreira. As aulas serão online, com material de apoio e certificado para quem concluir o curso. O conteúdo também ficará disponível no YouTube para estudo gratuito.