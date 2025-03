A Espaço Smart é o maior ecossistema de Steel Frame da América Latina e a primeira loja de casas do Brasil. Com a missão de transformar o setor construtivo brasileiro por meio da construção industrializada, a empresa está com 35 vagas abertas para diferentes regiões do país, sendo que a maior parte das oportunidades está concentrada na região Sul e Sudeste do Brasil. As vagas são todas em modelo presencial e vão desde cargos de estágio até a gerência, abrangendo diferentes áreas como arquitetura, RH, logística, vendas, almoxarifado, entre outros. Aos interessados, é possível acessar as demais informações e fazer as inscrições através do link: bit.ly/3DTDSE

O Laboratório Teuto está com mais de 150 vagas de emprego abertas em diversas áreas, com início imediato. Localizado em Anápolis-GO, o Laboratório Teuto abre 157 vagas para início imediato. A maior parte se concentra nos cargos de auxiliar de produção (61) e operador de máquina (41). Para se candidatar é necessário ter ensino médio completo. Porém, caso a opção seja "operador de máquina", é desejável experiência com operação de máquinas industriais. As oportunidades abrangem ainda áreas de distribuição, vendas, controle de qualidade, entre outros, para candidatos de vários níveis de escolaridade e pessoas com deficiência (Pcds). Destaque para as sete vagas para analista de controle de qualidade júnior, com curso técnico em química, processos químicos ou áreas afins; e dez vagas para analista de produção júnior, com formação em farmácia, química ou áreas afins. A vivência em indústria farmacêutica e liderança são pontos positivos para as vagas. Inscrições através do link: bit.ly/3FBQ0ue