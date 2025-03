Um dos maiores eventos de cibersegurança e operações de TI do sul do Brasil, o Cibersegurança em pauta - SecOps Summit, ocorre de 19 a 21 de março no Centro de Eventos da Pucrs. Serão mais de 90 palestrantes compartilhando conhecimento em segurança digital. Entre eles, o CEO da 2CLOUD Gabriel Goltz, que apresentará cases sobre as novas fronteiras da proteção na nuvem e como se antecipar às ameaças. Os interessados devem realizar as inscrições no site: bit.ly/4c3kS2R

O grupo FRG Mídias & Eventos, em parceria com algumas das principais entidades do setor, realizará a 27ª Edição do Fórum Regional de Geração Distribuída (GD), que ocorrerá nos dias 26, 27 e 28 de março em 2025. Este evento reunirá os principais players, especialistas do setor e representantes da academia, com o objetivo de discutir os desafios e as oportunidades no campo da energia solar fotovoltaica e geração distribuída com fontes renováveis. As inscrições partem de R$199,00 e podem ser realizadas através do site: bit.ly/4iS31hy