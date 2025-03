'Apenas 25,5% das mulheres se reconhecem como líderes, refletindo um modelo corporativo masculino', diz especialista

Conforme dados da pesquisa CNI de 2023 com dados da PNAD Contínua do IBGE, as mulheres estão presentes em 39% dos cargos de liderança no País. As competências que acompanham essas líderes nos ambientes corporativos são tema da pesquisa O modelo feminino de liderar negócios, elaborado pela MIT Sloan Management Review Brasil, marca licenciada no Brasil pelo CNEX, uma das empresas do ecossistema Atitus Educação.

O estudo mapeou as diferenças entre lideranças femininas e masculinas, destacando as competências que as líderes mulheres apresentam do mundo corporativo, como resolução de problemas complexos e desenvolvimento de pessoas. A pesquisa foi coordenara por Lara Silbiger, editora executiva da MIT Sloan Management Review Brasil.

GeraçãoE - O estudo aponta que mulheres superam homens em 17 das 19 competências essenciais para a liderança. Como essas competências se traduzem em resultados práticos para as organizações e como elas podem ser ainda mais desenvolvidas e valorizadas?

Lara Silbiger - A pesquisa mostra que as mulheres se destacam em 17 das 19 competências essenciais para a liderança, como proatividade, resiliência, foco em resultados, desenvolvimento de pessoas, colaboração e outras. Isso resulta em equipes que demonstram elevada inteligência coletiva e são capazes de resolver problemas complexos e tomar decisões acertadas por meio da colaboração e diversidade de perspectivas. Além disso, a alta sensibilidade social de líderes mulheres, com sua capacidade de ouvir críticas e manter a mente aberta, promove uma comunicação eficaz e um ambiente de trabalho que estimula a criatividade e a adaptação às mudanças . Para potencializar esses benefícios no ambiente de negócio, as organizações devem valorizar as competências das mulheres em seus critérios de promoção e fomentar programas que desenvolvam essas habilidades em todos os estágios da carreira.

GE - Apenas 25,5% das mulheres se identificam fortemente como líderes. Quais são os fatores que contribuem para essa baixa identificação e como isso pode ser revertido?

Lara - Apesar de sua elevada qualificação, apenas 25,5% das mulheres se reconhecem como líderes, refletindo um modelo corporativo tradicionalmente masculino, a falta de referências femininas e a necessidade constante de se provar para avançar na carreira. Para reverter esse cenário, a pesquisa da MIT Sloan Management Review Brasil propõe alternativas diversas, além de mentorias e redes de apoio. É fundamental, por exemplo, valorizar mais os comportamentos de liderança – como dar feedback e tomar decisões estratégicas – que o rótulo em si de “líder” , promover treinamentos focados em autoconhecimento e fomentar uma comunicação autêntica. Esse conjunto de ações tende a ajudar as mulheres a reconhecerem e desenvolverem sua identidade de liderança de forma genuína, além de impactar positivamente a cultura organizacional.

LEIA TAMBÉM > Empreendedora está à frente de tradicional churrascaria que opera há 43 anos em Porto Alegre



GE - Como a sobrecarga de responsabilidades familiares impacta a ascensão de mulheres a cargos de liderança e quais políticas poderiam reduzir esse desafio?

Lara - Todas as líderes entrevistadas relatam enfrentar desafios relacionados às tarefas de cuidado, assédio e interrupções constantes, evidenciando a pressão cultural para que assumam a maior parte das responsabilidades familiares. Essa sobrecarga retarda sua ascensão profissional. Assim, é essencial que as organizações adotem políticas de diversidade e inclusão, como licença parental equilibrada, horários flexíveis e suporte para a divisão das tarefas domésticas .

GE - Como a interseccionalidade entre gênero e raça influencia a trajetória de mulheres negras e indígenas em cargos de liderança? Como as organizações podem criar políticas que promovam a equidade racial e de gênero de forma integrada?

Lara - Mulheres negras e indígenas enfrentam barreiras adicionais, como a falta de representatividade, preconceitos estruturais e dificuldades no acesso a oportunidades de crescimento. A ausência de políticas afirmativas dentro das organizações agrava essas desigualdades . Para promover a equidade, é fundamental que as empresas implementem medidas que garantam a equidade salarial, promovam ações de sensibilização contra o racismo e adotem políticas afirmativas para incentivar a ascensão dessas mulheres a cargos de liderança.

LEIA TAMBÉM > Conheça a história da empreendedora por trás de uma das bancas mais antigas do Mercado Público de Porto Alegre



GE - O estudo menciona que 100% das líderes entrevistadas enfrentam obstáculos como responsabilidades familiares e assédio. Quais estratégias podem ser implementadas pelas organizações para reduzir esses desafios e criar um ambiente mais inclusivo para mulheres líderes?

Lara - Além de encarar dupla ou até tripa jornada, as mulheres líderes também sofrem com o assédio, interrupções frequentes e a pressão para adotar um estilo de gestão tradicionalmente masculinizado. Para criar um ambiente mais inclusivo, as organizações devem reforçar suas políticas de diversidade, investir em treinamentos específicos contra o assédio , estabelecer canais eficazes de denúncia e promover iniciativas que permitam às mulheres exercerem sua liderança de forma autêntica. Podem também adotar iniciativas como creches no local de trabalho ou subsídios para cuidados infantis, permitindo que ambos os cônjuges compartilhem as responsabilidades domésticas de forma mais justa.



GE - Com 54,6% dos potenciais empreendedores até 2026 sendo mulheres, como políticas públicas e privadas podem apoiar esse crescimento e garantir que mais negócios liderados por mulheres prosperem?

Lara - Embora as mulheres representem 34% dos empreendedores estabelecidos e 54,6% dos potenciais empreendedores até 2026, elas enfrentam barreiras significativas, como dificuldade de acesso a crédito, limitações na construção de redes de networking e um ambiente de inovação dominado por homens. Essa realidade obriga muitas mulheres a se “masculinizarem” para serem levadas a sério, gerando uma sensação de não pertencimento e impactando negativamente a consolidação de sua identidade empreendedora. Além disso, investidores tendem a favorecer comportamentos associados ao perfil masculino (como ousadia e excesso de confiança), o que dificulta a captação de recursos, refletido nos baixos índices de investimento em startups fundadas exclusivamente por mulheres. Para superar esses desafios, políticas públicas e privadas devem oferecer incentivos financeiros , programas de capacitação, mentorias e fortalecer redes de apoio, criando um ecossistema mais inclusivo e equitativo que possibilite a prosperidade dos negócios liderados por mulheres.

Confira a pesquisa O modelo feminino de liderar negócios em https://tinyurl.com/yaa5fwke.